Длинная череда несчастий: как уберечься от магнитных бурь 20-25 мая

Длинная череда магнитных несчастий: как уберечься от магнитных бурь 20-25 мая / Открытые источники

Сильная магнитная буря 20 мая 2019 открывает собой череду новых метеоударов, которые продлятся аж до 25 мая включительно.

В эти дни будет трудно сконцентрироваться, удержаться в памяти важные дела и вообще сконцентрироваться на поставленной задаче.

Эксперты советуют воздержаться от длительных поездок в эти дни и вообще поменьше находиться на солнце в полуденные часы, то есть периоды наибольшей солнечной активности. Гулять на свежем воздухе лучше по утрам и в вечернее время – причем с 20 по 25 мая лучше отказаться от длительных пеших прогулок.

Также из-за бурь многие будут жаловаться на:

быструю усталость;

высокую раздражительность;

повышенную агрессивность и вспышки адреналина;

ухудшение самочувствия;

подавленность и даже депрессивное настроение.

Стоит максимально избегать стрессов, ссор и иных занятий/общения, которые грозят эмоциональными перепадами.

А эзотерики рекомендуют в дни сильных магнитных бурь отказаться от дорогостоящих покупок и заключения важных сделок – перенести их на более спокойное время.

Примечательно, что аналогичные рекомендации на ближайшие дни даются и в связи с полнолунием 19 мая.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.