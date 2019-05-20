Длинная череда несчастий: как уберечься от магнитных бурь 20-25 мая

Эзотерики рекомендуют в дни сильных магнитных бурь отказаться от дорогостоящих покупок и заключения важных сделок.
Сильная магнитная буря 20 мая 2019 открывает собой череду новых метеоударов, которые продлятся аж до 25 мая включительно.
В эти дни будет трудно сконцентрироваться, удержаться в памяти важные дела и вообще сконцентрироваться на поставленной задаче.
Эксперты советуют воздержаться от длительных поездок в эти дни и вообще поменьше находиться на солнце в полуденные часы, то есть периоды наибольшей солнечной активности. Гулять на свежем воздухе лучше по утрам и в вечернее время – причем с 20 по 25 мая лучше отказаться от длительных пеших прогулок.
Также из-за бурь многие будут жаловаться на:
- быструю усталость;
- высокую раздражительность;
- повышенную агрессивность и вспышки адреналина;
- ухудшение самочувствия;
- подавленность и даже депрессивное настроение.
Стоит максимально избегать стрессов, ссор и иных занятий/общения, которые грозят эмоциональными перепадами.
А эзотерики рекомендуют в дни сильных магнитных бурь отказаться от дорогостоящих покупок и заключения важных сделок – перенести их на более спокойное время.
Примечательно, что аналогичные рекомендации на ближайшие дни даются и в связи с полнолунием 19 мая.
Симптомы при магнитных бурях
Магнитные бури часто провоцируют:
- сонливость или, наоборот, бессонницу;
- внезапное ухудшение самочувствия,
- раздражительность,
- рассеянность внимания.
Магнитные бури: что делать
В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.
Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.
По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.