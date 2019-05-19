Полнолуние 19 мая: в чем особенность и чего категорически нельзя делать каждому

Полнолуние в мае 2019 выпало на воскресенье, 19 мая.

Полнолуние 19 мая: в чем особенность

Полнолуние 19 мая проходит в Стрельце. Луна в этом знаке отвечает за взаимоотношения людей. Это опасная фаза, однако этим периодом стоит воспользоваться для самосовершенствования и самообразования.

Причем это 15-е лунные сутки, а, значит, за счастье придется побороться.

Конфликты стоит стараться решаться дипломатическим путем – то есть уговорами и обаятельными улыбками. Но уступать ни в коем случае нельзя: слишком велик риск остаться в итоге на бобах (тем более, что сегодня Иов день, в честь которого это выражение и появилось: в старину бобы сеяли даже самые несчастные бедняки).

Полнолуние 19 мая: что делать

Читайте такжеГороскоп на неделю 20-26 мая: астролог рассказал, что можно делатьЛучше настроиться на созидательный день, помедитировать и в таком благостном настрое избегать любой конфронтации ближайшие пару суток. Не стоит спорить с оппонентами. Поступайте как дипломаты: "Тут надо подумать… Посоветоваться… Мы подробно обсудим все через пару дней (когда влияние полнолуния иссякнет)".

Анализируйте достигнутое и стройте дальнейшие планы – но непосредственно за их реализацию браться стоит уже на новую Луну (чтобы дела подпитывались энергетикой растущей Луны).

Любые сильные эмоции этого дня стоит пустить на благое дело: на тренировку, к примеру (положительно скажется на здоровье и потере лишних килограммов), или творчество.

Полнолуние 19 мая: что нельзя делать

В этом время ни в коем случае не стоит:

поддаваться на провокации, затевать конфликты;

делиться с кем-то своими планами (даже с близкими людьми);

отвлекаться за рулем: водителям в эти сутки стоит быть особо внимательными;

перекладывать ответственность на других – это только спровоцирует ненужные конфликты;

переедать – дополнительные калории не пойдут на пользу ни здоровью, ни талии.

Полнолуние 19 мая: гороскоп для каждого

К счастью, полнолуние 19 мая выпало на воскресенье, так что есть возможность провести его в спокойной расслабленной обстановке. В идеале – в тишине и уединении.

Читайте такжеПышногрудая Анфиса Чехова показала, как занимается йогой на БалиВ то же время не стоит лениться и поддаваться апатии: можно прогуляться на природе, заняться йогой или медитацией, уделить время хобби или творчеству, особенно если чувствуете такой порыв.

Завершать нужно только срочные дела, все остальное – по возможности максимально отложить.

Любую информацию, поступающую в эти лунные сутки, необходимо тщательно проверять, чтобы не пасть жертвой предательства и обмана.

При этом чужие замечания не надо воспринимать как личное оскорбление: сегодня велик риск недопонимания (что, в принципе, и повышает риск конфликтов на ровном месте). Постарайтесь пропустить чужой негатив в своей адрес мимо ушей – или отнестись к нему с иронией.