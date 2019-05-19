Дни катастроф: с 20 мая людей ждет новый этап магнитных бурь – как подготовиться

Многие будут жаловаться на снижение концентрации внимания и ухудшение памяти.
Согласно календарю магнитных бурь на май 2019, очередной этап метеоударов людей ждет с 20 по 25 мая.
Основной удар придется не на физическое, а на психоэмоциональное состояние людей. Многие будут жаловаться на снижение концентрации внимания и ухудшение памяти. Врачи рекомендуют по возможности отказаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания, в этот период.
В целом, из-за бурь люди могут испытывать:
- ухудшение самочувствия;
- усталость;
- вспышки адреналина и повышенную агрессивность;
- высокую раздражительность;
- подавленность и депрессивное настроение.
Эксперты рекомендуют избегать ссор и эмоциональных потрясений в эти дни (включая стресс), так как под влиянием магнитных бурь последствия от них усилятся в разы.
Стоит отметить, что аналогичные рекомендации даются и в связи с полнолунием 19 мая.
Симптомы при магнитных бурях
Магнитные бури часто провоцируют:
- сонливость или, наоборот, бессонницу;
- внезапное ухудшение самочувствия,
- раздражительность,
- рассеянность внимания.
Магнитные бури: что делать
В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.
Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.
По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.