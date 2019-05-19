Дни катастроф: с 20 мая людей ждет новый этап магнитных бурь – как подготовиться / bashinform.ru

Согласно календарю магнитных бурь на май 2019, очередной этап метеоударов людей ждет с 20 по 25 мая.

Основной удар придется не на физическое, а на психоэмоциональное состояние людей. Многие будут жаловаться на снижение концентрации внимания и ухудшение памяти. Врачи рекомендуют по возможности отказаться от потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания, в этот период.

В целом, из-за бурь люди могут испытывать:

ухудшение самочувствия;

усталость;

вспышки адреналина и повышенную агрессивность;

высокую раздражительность;

подавленность и депрессивное настроение.

Эксперты рекомендуют избегать ссор и эмоциональных потрясений в эти дни (включая стресс), так как под влиянием магнитных бурь последствия от них усилятся в разы.

Стоит отметить, что аналогичные рекомендации даются и в связи с полнолунием 19 мая.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.