На майские праздники украинцев ждут магнитные бури: как уберечься

Когда в мае ждать магнитных бурь и насколько сильными они будут / newsprom

Приближаются новые магнитные бури – май 2019 в этом плане будет месяцем неспокойным.

Магнитные возмущения ожидаются уже с первых дней: 1-2 мая прогнозируются возмущения геомагнитного поля Земли. Они будут несильными, и людям, не страдающим метеозависимостью, неприятностей доставить не должны.

Аналогичное магнитное возмущение будет и 7 мая.

В то же время между этими периодами нас ждет и первая сильная магнитная буря мая 2019: 5 мая Землю накроет буря, которая продлится лишь один день, но доставит немало неприятностей для метеозависимых людей. Они будут жаловаться на быструю утомляемость и головные боли. В целом, в эмоциональном плане людей ждет повышенная раздражительность и общее депрессивное состояние. Кроме того, ухудшение самочувствия и обострение основного заболевания ожидает тех, кто страдает гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Читайте такжеВрачи назвали овощ, спасающий от онкологииСледующий, самый опасный, период – 11-17 мая. В идеале, этот период хорошо бы пересидеть дома, а если нужно выходить на работу – то максимально не перенапрягаться. Особо опасен этот период для людей с хроническими диагнозами. При этом даже здоровым людям, не жалующимся на метеозависимости, нужно быть внимательными.

Именно в середине мая достигнет пика активность на поверхности Солнца. Отсюда и сильные колебания магнитного поля Земли, соответственно, и самые сильные бури за май 2019 будут в этот период.

Помимо общих симптомов: обострение хронических заболеваний, перепады настроения, общее недомогание – ожидаются также:

проблемы со зрением: осторожнее с работой на компьютере или при пользовании гаджетами;

проблемы с дыхательной системой: приступы удушья и отдышка возможны даже в состоянии покоя;

резко возрастает риск тахикардии.

Врачи рекомендуют заранее запастись всеми необходимыми лекарствами и ни в коем случае не заниматься самолечением в эти дни: при малейшем ухудшении здоровья нужно сразу же обратиться к специалисту, не затягивая процесс.

Следующий этап магнитных бурь – 20-25 мая. Он менее катастрофичен, чем предыдущий. Основной удар придется на психоэмоциональное, а не физическое состояние людей. Снизится концентрация внимания и ухудшится память, так что лучше отказаться от потенциально опасных видов деятельности, которые требуют повышенной концентрации внимания. В целом, людей ожидает:

усталость;

ухудшение самочувствия;

вспышки адреналина, высокая раздражительность и повышенная агрессивность,

подавленность и депрессивное настроение.

Рекомендуется избегать ссор и различных эмоциональных потрясений, включая стресс, так как под влиянием магнитных бурь последствия от них усилятся в разы.

Последний метеодуар месяца выпал на 28 мая. Это вторая мощнейшая буря за май 2019. На этот день лучше не планировать длительные поездки или дела, требующие значительных физических усилий.

Читайте такжеКардиологи изменили нормы традиционного артериального давленияОсобенность последней бури мая – подавление именно физического состояния людей. В особой зоне риска – пожилые люди и дети. Всем остальным необходимо следить за своим артериальным давлением (ожидаются скачки), а также за работой легких и сердца (могут шалить). Этот день лучше посвятить отдыху, исключив всякие физические нагрузки.

Симптомы при магнитных бурях

Магнитные бури часто провоцируют:

сонливость или, наоборот, бессонницу;

внезапное ухудшение самочувствия,

раздражительность,

рассеянность внимания.

Магнитные бури: что делать

В частности, прежде всего стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Кандидат медицинских наук, врач Виктор Сидоренко говорил, что во время магнитных бурь, в первую очередь, страдают центральная нервная система и сердечно-сосудистая системы человека, растет количество инфарктов, инсультов, гипертонических кризисов, увеличивается количество смертей.

По словам психолога Ирины Чуевой, для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. "Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала Чуева.