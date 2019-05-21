"Ездил по паспорт РФ с любовницей": стали известны подробности встречи Пушилина с Сурковым

21 мая 2019, 11:05

Главарь "ДНР" и советник Путина якобы "доверительно беседовали".

Конфликт на Донбассе — Денис Пушилин и Владислав Сурков общались в Ростове
Денис Пушилин и Владислав Сурков общались в Ростове / dan-news.info

В российском Ростове-на-Дону встречались главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин и помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков.

Пушилин и Суркова сидели рядом и общались на турнир по смешанным единоборствам (ММА) в воскресенье, 19 мая, сообщает подконтрольное боевикам "ДНР" агентство ДАН.

По его данным, советник Путина сел рядом с главарем квазигосударства, и они "доверительно беседовали".

"Сурков сел рядом с Пушилиным…, они доверительно беседуют, обмениваясь при этом мнениями о происходящем в октагоне (на ринге — Ред.)", — отмечается в материале.

Известный блогер Фашик Донецкий в Twitter сообщил, что ‏лидер боевиков ездил в Ростов с любовницей Викой. "Пушилин с любовницей… ездили в Ростов за паспортами РФ и заодно хозяином встретились (Сурковым)", — отметил активист.

Конфликт на Донбассе — Денис Пушилин и Владислав Сурков общались в Ростове
Денис Пушилин и Владислав Сурков общались в Ростове / dan-news.info

Напомним, специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер говорил, что Владислав Сурков является "архитектором" событий на Донбассе.

СМИ называли помощника Владимира Путина куратором политики Кремля на захваченной части Донбасса. В начале мая 2019-го появилась информация, что куратором вместо Суркова станет бывший посол России в Беларуси Михаил Бабич.

После выборов президента Украины 2019 Путин подписал указы, которым предусмотрено упрощение получения российского гражданства людям, проживающим на территориях, оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР", и жителям аннексированного Крыма.

Справка. На востоке Украины в 2014 году боевики создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

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