"Суркова ушли?": В Сети назвали нового кандидата на пост куратора боевиков "Л/ДНР"

Владислав Сурков / kremlin.ru

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков, по всей видимости, больше не выполняет функции главного куратора непризнанных террористических группировок "Л/ДНР".

Такую информацию слил в Сеть известный сторонник боевиков "ДНР" Александр Жучковский. По его данным, Суркова заменит уволенный Владимиром Путиным с поста посла РФ в Беларуси Михаил Бабич. "Владислав Сурков ушел с украинского направления и с поста главного куратора "Л/ДНР". На этот раз точно", – цитирует его в Twitter известный блогер Necro Mancer..

Считается, что кураторством группировок боевиков "ДНР" и "ЛНР", Сурков неизменно занимался с 2014-года - с момента начала войны на Донбассе.

Напомним, ранее Владислав Сурков в качестве кремлевского идеолога написал статью, в которой рассказал, что нынешняя РФ "стоит" на позициях военно-полицейского государства. За что и был протроллен в стихе известным музыкантом-скандалистом Сергеем Шнуровым.