Украина решила разъяснить ООН на счет закона об украинском языке / radiosvoboda.org

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко отправил председателю Совбеза письмо с разъяснениями касательно закона о языке.

"Ельченко направил председателю Совета Безопасности письмо относительно закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного и аргументацию того, почему этот закон не относится к повестке дня Совбеза ООН", — сообщила украинская миссия в Twitter.

Письмо будет опубликовано в ООН как официальный документ Совбеза, уточнили в миссии.

Ранее Совет безопасности ООН отказался рассматривать по требованию России закону Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Подробнее о законе про языки и том, что он значит, можно прочитать в нашем материале Языковый закон в Украине: в чем суть закона про мову и как будут наказывать за неуважение к государственному языку.

Читайте такжеДешевле молчать: сколько придется платить за нарушение языкового законаНапомним, 25 апреля Рада приняла языковой закон. Депутаты набрали 278 голосов за принятие закона при необходимых 226 голосах.

Добавим, что човетник победившего на выборах 2019 Владимира Зеленского Дмитрий Разумков уже отметил важность метода пряника в таком вопросе, как языковой. Он подчеркнул, что развитие украинского языка – один из приоритетов Зеленского, но вот решать его политик намерен путем стимулирования.