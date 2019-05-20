Совбез ООН поставил Россию на место по закону об украинском языке

Совбез ООН не стал рассматривать украинский закон о языке / Reuters

Совет безопасности ООН отказался рассматривать по требованию России закону Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Прямая трансляция заседания организации велась в Сети.

Против инициативы Москвы выступили представители Франции, Великобритании, США, Германии, Бельгии и Польши.

Против рассмотрения предложенного Россией вопроса высказались шесть стран, за проголосовали пять и четыре страны воздержались.

"Вопрос языка должен рассматриваться в соответствии с принятыми обязательствами и в контексте также прекращения огня на Донбассе, вывода тяжелого вооружения, возвращения власти Украины в этот район, вывода иностранных войск и роспуска незаконных вооруженных формирований", - сказал представитель Франции Франсуа Делатр.

Постпред Российской Федерации Василий Небензя заявил, что украино-российского конфликта не существует, есть лишь гражданский конфликт внутри страны. Он добавил, что закон "прямо нарушает дух и букву комплекса мер по реализации Минских договоренностей".

После принятия решения не пользу России Небендзя заявил, что эта тема "неприятна" для Европы и обвинил ЕС в двойных стандартах.

Как ранее сообщалось, министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал требование России о созыве Совбеза ООН из-за принятия в Украине закона об украинском языке.