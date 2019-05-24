Запрещенный в Украине российский сервис выкупил все права на показ сериала Слуга Народа

Права на сериал Слуга народа перешли к КиноПоиску / Пресс-служба 1+1

Известный сайт-агрегатор кинофильмов и рецензий КиноПоиск выкупил права на сериал Слуга Народа с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским в главной роли.

С этого момента на территории России, Украины и стран СНГ сериал будет доступен исключительно в онлайн-сервисе КиноПоиска, в сервисе YouTube его теперь не будет.

На данный момент все серии Слуги народа заблокированы на ютубе. По словам директора Студии 95 Сергея Пушкина, блокировка эпизодов является временной мерой, связанной с решением юридических вопросов.

Сервис приобрёл права на показ у международного дистрибьютора Eccho rights. Контракт начал действовать в ночь с 23 на 24 мая.

Слуга Народа - сериал, состоящий из 51 серии. Первый сезон вышел на украинском телеканале 1+1 в ноябре 2015 года, второй сезон появился в 2017 году, третий — 27 марта 2019 года.

В 2017 году права на показ сериала также купил Netflix.

Напомним, сайт КиноПоиск запрещен в Украине президентским указом Порошенко от мая 2017 года. Запрет связан с тем, что ресурс принадлежит компании Yandex, в отношении которой президент Украины Петр Порошенко ввел санкции.

В отношении КиноПоиска на три года был введен "запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет".

Как сообщалось ранее в России с 22 мая Слуга народа не был доступен по просьбе правообладателя.