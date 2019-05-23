Сериал Слуга народа с Зеленским стал недоступен в России

Сериал Слуга хотят посмотреть в России / Пресс-служба 1+1

В России с 22 мая на Youtube в России не показывают украинский сериал Слуга народа в главной роли с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Интерфакс, это сделано по просьбе правообладателя.

Ранее сериал был доступен для российского зрителя на официальном канале студии Квартал 95, которая занималась его съемками. Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов. Однако с 22 мая переход по ссылке в России отображает информацию, что просмотр невозможен.

Студия Квартал 95 отказалась давать российским журналистам комментарий о причинах блокировки.

Однако пропагандисты РФ выяснили, что Слуга народа заблокирован именно по инициативе Квартала 95. Отмечается, что якобы ограничения для просмотра - временные меры.

Напомним, публицист высказал мнение, что, если бы в России по телевидению показали сериал Слуга народа, это была бы катастрофа для Путина.