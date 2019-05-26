Оборвалась связь с задержанным в Египте украинским капитаном судна Sea Shark

Моряки задержанного судна Sea Shark / @fund_asol

В воскресенье днем, 26 мая, стало известно о том, что с капитаном судна Sea Shark – гражданином Украины Виталием Нестеренко, задержанным военными Египта за нарушение границы, прервана связь, рассказал глава проектов благотворительной организации Фонд помощи морякам Ассоль Андрей Шевченко.

"Буквально только что поступила информация, что у капитана экипажа – гражданина Украины – изъят мобильный телефон. Связь с ним прервана…", - сообщил Шевченко УНИАН.

Он подтвердил информацию о том, что первые пять украинцев экипажа рано утром 27 мая, транзитом через Стамбул, должны прибыть домой.

Читайте такжеВ МИД рассказали о возвращении в Украину моряков с задержанного в Египте судна Sea SharkПо его словам, в Ассоль за помощью представители экипажа обратились в середине мая - сотрудники организации консультировали родственников моряков и находились на круглосуточной связи с капитаном и экипажем судна. Организация направила обращения в МИД Украины, посольство Украины в Египте и администрацию флага судна.

Он отметил, что танкер в прошлом году задержали из-за непреднамеренного входа в территориальные воды Египта и предъявили иск на 56 млн долл. Владелец судна и фрахтователь вели переговоры с флотом Египта, чтобы освободить судно и организовать смену экипажа. Однако 19 мая поступила информация о том, что танкер с грузом планируется переместить в неизвестном направлении, а экипажу угрожают применением оружия. Египетские военные приказали команде разделиться на группы и собраться в разных помещениях. Несмотря на плохое самочувствие некоторых моряков, военные отказались допускать к ним врача.

"Десять моряков, среди которых пять украинцев, в этот же день переместили на другую военную базу. После прохождения всех формальностей их поместили в отель. И рано утром в понедельник, 27 мая, именно эти пять украинцев ожидаются в аэропорту "Одесса", - рассказал Шевченко.

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Шевченко добавил, что поздно вечером 25 мая поступила информация о том, что оставшаяся часть экипажа вместе с украинским капитаном освобождена и направлена в гостиницу. Сообщалось, что все они ожидают оформления соответствующих документов и возвращения домой. Однако сейчас Шевченко затруднился уточнить, когда это произойдет, что сейчас происходит с моряками и какова судьба капитана.

Ранее сообщалось, что 27 мая в Одессу прибудут 5 из 17 украинских моряков задержанного в Египте в декабре 2018 года танкера Sea Shark.