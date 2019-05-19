"Экипаж под угрозой": в Египте задержали танкер с украинской командой на борту

Танкер Sea Shark / fleetmon.com

На рейде в районе курорта Айн-Сохна (Суэцкий залив) египетские военные задержали грузовой танкер с нефтью Sea Shark, на борту которого находятся 17 украинских моряков.

Как сообщил капитан судна Виталий Нестеренко, египетские силовики собираются переместить танкер к неизвестному терминалу.

"Ситуация на борту очень критическая! Жизнь экипажа под угрозой! Все мы находимся в заложниках до тех пор, пока груз не будет незаконно выгружен людьми, работающими на флоте", - цитирует Нестеренко Укринформ.

Он также рассказал, что адмирал египетского флота Мустафа вместе с другими офицерами поднялся на борт судна, заявив, что все движения экипажа ограничены, пока танкер не будет разгружен. Адмирал предупредил экипаж, что "если кто-то не выполнит приказ, он применит силу".

Читайте такжеУ побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцем на бортуПо словам Нестеренко, офицеры флота вели себя очень агрессивно по отношению к команде танкера, угрожая оружием.

"Следуя указаниям флота, экипаж был разделен на две группы и собран в двух коптильнях. Некоторые члены экипажа чувствовали себя очень плохо из-за высокого кровяного давления. Мы попросили организовать визит к врачу. Военно-морские силы отказались", - добавил капитан, отметив, что в каютах не разрешили остаться даже тем, у кого есть проблемы со здоровьем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нигерийские пираты захватили в заложники украинских моряков.