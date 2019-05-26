Стало известно о судьбе украинских моряков с задержанного в Египте танкера

Моряки задержанного танкера Sea Shark / @fund_asol

В понедельник, 27 мая, в Одессу прибудут 5 из 17 украинских моряков задержанного в Египте в декабре 2018 года танкера Sea Shark.

"Поздно вечером 25 мая пришла информация, что оставшаяся часть экипажа вместе с украинским капитаном была освобождена и направляется в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возвращения домой", - рассказали в фонде помощи морякам Ассоль.

Отмечается, что судно с грузом нефти с декабря 2018 года удерживалось ВС Египта в районе Айн-Сохна.

Читайте такжеНигерийские пираты захватили в заложники украинских моряков"Экипаж состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один гражданин Азербайджана", - говорится в сообщении.

Танкер был задержан ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года, при этом был предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец.

Напомним, ранее в МИД Украины потребовали от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, а также вызвали "на ковер" посла этой страны.