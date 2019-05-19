В МИД рассказали подробности задержания танкера с украинцами и вызвали "на ковер" посла Египта

В МИД прокомментировали задержание судна с украинцами

Министерство иностранных дел Украины требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, заявил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"Посольством Украины направлена нота МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно сложившейся ситуации, а также дать разрешение на посещение судна консульскими должностными лицами", -сообщил Кирилич в комментарии УНИАН.

По словам директора департамента консульской службы МИД Сергея Погорельцева, Sea Shark осуществляет морские перевозки под флагом Панамы.

По его словам, судно было задержано за нарушение границы Египта. Он подчеркнул, что в разговоре с консулом посольства Украины капитан судна Sea Shark Виталий Нестеренко подтвердил, что судно осуществляло дрейф в открытом море, а в территориальные воды Египта зашло случайно. К тому времени судно находилось в порту Беренис (находится в подчинении Министерства обороны Египта).

Читайте такжеУ побережья Нигерии пираты захватили судно с украинцем на борту"По имеющимся в посольстве данным, в связи с упомянутым правонарушением египетской стороной был выставлен штраф компании-судовладельцу, а паспортные документы членов экипажа изъяты", - заявил Погорельцев.

"Обращение компании-судовладельца в компетентные органы АРЕ о замене экипажа (у 11 из 17 украинских моряков закончились контракты) египетской стороной удовлетворено не было", - добавил он.

"С целью решения данного вопроса консульским должностным лицом была проведена встреча в МИД Арабской Республики Египет, во время которой, в частности, было отмечено, что украинская сторона не была должным образом информирована об указанном инциденте местными компетентными органами была передана вербальная нота с просьбой предоставить официальную информацию о причинах задержания и выдвинутые украинским морякам обвинения, содействовать в получении разрешения для посещения консулом граждан Украины на судне", - сообщил Погорельцев.

При этом директор департамента консульской службы заявил, что 7 марта 2019 года МИД Египта проинформировал посольство о том, что египетская сторона не выдвигает украинским морякам претензий и не возражает против возможной замены членов экипажа.

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"Несмотря на декларируемую египетской стороной готовность способствовать в решении поднятых украинской стороной вопросов, причастные учреждения АРЕ затягивали дело, в связи с чем 22 апреля 2019 года Посольством отправлена очередная нота с целью получения соответствующих объяснений со стороны египетской стороны", - заявил Погорельцев.

Также он сказал, что по результатам проведенной посольством работы, а также постоянного давления на египетскую сторону, 25 апреля после получения соответствующего разрешения Военно-морских сил Египта судно Sea Shark снялось с якоря в порту Беренис и отбыло в сопровождении ВМС Египта в порт Айн-Сохна, который расположен в 100 км от Каира, где должна была состояться замена членов экипажа.

Однако 27 апреля, после прибытия судна в порт Айн-Сохна, военной прокуратурой АРЕ было выдвинуто требование к экипажу разгрузить нефть, которую перевозило судно, в связи с экологической угрозой в случае ее утечки в акваторию. "По словам капитана судна Виталия Нестеренко, члены экипажа считают решение прокуратуры незаконным и отказываются его выполнять, а представители ВМС АРЕ, со своей стороны, не предоставляют разрешение на замену экипажа, пока судно не будет разгружено от имеющейся нефть", - сообщил Погорельцев.

В настоящее время запросы посольства находятся на рассмотрении египетской стороны.

Читайте такжеВ Индии оправдали украинцев из судна охотников за пиратамиПогорельцев подчеркнул, что МИД Украины на 21 мая вызывает посла Египта в Украине Хоссама Эльдина Мохаммеда Али в связи с задержанием египетскими военными танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту.

"Посол в Египте проведет встречу с представителем ВМС Египта и в МИД. Консул выедет на место, правда, еще не получил разрешение. Вызываем на вторник посла Египта", - подчеркнул Погорельцев.

Также директор Департамента консульской службы заявил, что в понедельник, 20 мая, будет дано поручение Посольству Украины в Великобритании обратиться в Международную морскую организацию по делу, с целью выяснить, "не нарушены ли египетской стороной нормы морского права".

"Обратимся к судовладельцу активизировать действия в связи с возникшей проблемой", - добавил Погорельцев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нигерийские пираты захватили в заложники украинских моряков.