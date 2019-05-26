Эксперт пояснил, почему важны прямые переговоры между Зеленским и Путиным

26 мая 2019, 23:46

Аналитик полагает, что Запад не должен участвовать в диалоге между Украиной и Россией.

Путин Трамп
Эксперт считает, что западные партнеры подыгрывают Путину / Reuters

Президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен согласится на прямые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным без участия стран Запада.

В комментарии Главреду он заявил, что Путин хочет стать в Европе "рукоподаваемым", поэтому он рад уходу Петра Порошенко, поскольку надеется "плотнее" прийти в Украину, и выйти таким образом на страны Запада.

"У Путина ведь одна проблема: он хочет быть рукоподаваемым, больше у него проблем нет. А как раз это у него не получается и вряд ли получится.  Должна ли Украина идти на переговоры с Путиным, с Россией? Конечно, должна! Контакт должен быть. Но этот контакт с человеком, напавшим на Украину, забравшим у нас территории и жизни наших сограждан (причем с обеих сторон линии разграничения), должен быть только в условиях, когда рядом с нами находится сильный и мощный Запад, с которым Путину не совладать военным путем. Путин это прекрасно понимает", - подчеркнул он.

Читайте такжеРоссия предложила США "обменять" Украину на Венесуэлу - экспертПо словам Глузмана, Зеленский должен на прямую общаться сейчас с Путиным, поскольку страны Запада не так дружественны к Киеву, как кажется на первый взгляд.

"Зеленский должен идти на прямые переговоры с Путиным. Не знаю, как это делать, я не специалист. Но это необходимо. Однако, если Зеленский пойдет на переговоры с России с отвернувшимся от Украины Западом, то ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому нравятся нам Трамп и Меркель или нет, у нас нет другой защиты. Да, мы можем получить еще какие-то Джавелины или сделать какую-то свою пушку, но это же ничего не решает… Слава Богу, что Россию с помощью "Минска" сумели хоть как-то остановить, что нет тысяч погибших каждый день, что Путина не применил против Украины свою авиацию", - отметил он.

Глузман подчеркнул, европейские лидеры не так существенно повлияли на санкции против России, как общественное мнение европейцев. Он добавил, что Украина все эти годы противостоит России, поскольку "на Западе было очень мощное общественное мнение, которое оказывало серьезное давление, хватая за горло своих политиков".

Напомним, Глузман считает, что граждане нашей страны ностальгируют по СССР из-за разочарования в нынешней власти.

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