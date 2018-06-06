У нескольких нардепов есть справки, что они психически больные — эксперт

Глава Ассоциации психиатров Украины, правозащитник, общественный деятель Семен Глузман сообщил, что несколько народных депутатов имеют справки о наличии психических заболеваний.

Народные избранники "все здоровенькие, они глубоко аморальные", рассказал эксперт в эфире телеканала "112 Украина".

"Я знаю несколько человек, которые имеют справки (о том, что они психически больные — Ред.), они не знают, что я знаю, но это справки добыты другим путем, для того, чтобы уйти от уголовного наказания, как правило, особенно в те — далекие времена", — отметил он.

Ранее экономист и политолог, директор Института трансформации общества Олег Соскин говорил "Главреду", что президент Петр Порошенко "маниакально боится за свою жизнь", фактически у президента "в полном объеме уже действует фобия в виде мании его преследования и убийства".