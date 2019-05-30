"Будто Зеленский 20 лет у власти": словесная схватка президента и журналистки попала на видео

Зеленский посетил шахту на Львовщине / president.gov.ua

Словесная схватка президента Украины Владимира Зеленского с журналисткой телеканала Прямой попала на видео. Глава государства обменялся любезностями с представительницей четвертой власти во время визита на шахту Лесная во Львовской области, где в ночь на 29 мая погибли двое горняков.

Отметим, когда Зеленский выслушивал жалобы работников шахты на несвоевременную выплату зарплаты и ужасные условия труда, журналистка выпалила, что матери погибших горняков ждали президента весь день.

В ответ на это президент Украины предложил работнице СМИ скинуться деньгами 50 на 50 и купить одной из женщин квартиру.

"А я не приехал? Или потому, что вы телеканал Прямой, вы можете помочь? Давайте с вами сейчас купим квартиру людям? Давайте, "Прямой" канал, мы с вами пообещаем", - дословно ответил Зеленский.

А уже в процессе финального общения с журналистами, Владимир Зеленский пообещал лично приобрести недвижимость для семьи погибшего шахтера.

Добавим, что после этой встречи пресс-служба президента опубликовала сообщение, что семьи погибших шахтеров получат поддержку от государства - по 100 тысяч гривен.

Это видео, к слову, активно комментируют в Сети. Граждане устроили настоящий батл – противники Зеленского обругали его за грехи предшественников. В то же время, многие вступились за новоизбранного президента.

"Шахтер умница, чесно, искренне, без ужимок. Зеленский как ребёнок, который в садике стих рассказывает, смотря на воспитательницу, правильно ли говорит текст", - отметила Марианна Одинец.

"ПЕТРОоти і тут до зелі доколупались. Таке враження, що саме зеля довів шахтарів до стану "гірше рабства".Ніби це у нього, а не в педра мальдівського шахтарі державних шахт зарплату випрошували.Ніби при зеленському, а не при однотуровому з московії йшли ешелони лугандонського вугілля", - парировал Сергей Почибула.

"А шо ж пан Порошенко за 5 рокiв з шахтарями не вирiшив це питання!!!? Вiн тiльки п....ть", - добавила Natalie Snezhynskaya.

"Ощущение, будто зеленский 20 лет у власти. Чего ж с попередникив не спрашивали", - спросил Алексей Прелов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание СНБО для рассмотрения проблем в угольной промышленности.