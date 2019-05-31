"Изуродованы авто, четыре жертвы": на Одесчине произошло смертельное ДТП

В Одесской области произошла авария, погибли четыре человека / od.dsns.gov.ua

В четверг вечером, 30 мая, возле села Булдынка Лиманского района Одесской области столкнулись два автомобиля, погибли четыре человека, а один — пострадал.

В результате ДТП машины были изуродованы, сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины на Одесчине.

Смертельная авария произошла на автодороге Одесса — Южное, столкнулись авто Toyota и ГАЗель, говорится на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие четверо спасателей, была задействована одна единица техники ГСЧС. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, 30 мая в Збаражском районе Тернопольской области лоб в лоб столкнулись легковой автомобиля и грузовик, погибли четыре человека, а еще один — получил травмы. Позже стало известно, что в ДТП погибли энергетики.