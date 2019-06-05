Убийство ребенка пьяными копами: жена одного из подозреваемых переложила вину в трагедии на родителей Кирилла / Фейсбук Татьяна Тлявова

В смерти 5-летнего Кирилла Тлявова виноваты его собственные родители, заявила жена одного из подозреваемых в убийстве ребенка Владимира Петровца Ольга.

По ее словам, родители не справились со своими обязанностями, пустив мальчика туда, где стреляют.

"Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными", – цитирует Ольгу Сегодня.

Она рассказала, что ее муж большую часть того дня провел со своими детьми, 8-летними девочками-близняшками. Он сходил с ними за мороженым и в пиццерию.

"В обед Вова и Ваня (Приходько) отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвым муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет – этого я не знаю. Там ведь было еще несколько человек", – заявила Ольга.

Читайте также"Авакова повесить, Авакова в отставку": у здания МВД в Киеве из-за убийства ребенка собрался митингНапомним, ранее сообщалось, 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнему мальчику прострелили голову пьяные копы. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в Переяслав-Хмельницкую центральную райбольницу родители, ребенка сразу прооперировали. После операции ребенок был в тяжелейшем состоянии, не дышал самостоятельно — был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Вечером 3 июня 5-летний Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Также ранее сообщалось, Голосеевский суд Киева взял под стражу на 60 дней без права внесения залога подозреваемых в убийстве мальчика - 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.

Также стало известно, что стрелявшие в ребенка пьяные полицейские – родственники.