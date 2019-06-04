Под Киевом застрелили ребенка: суд взял под стражу второго подозреваемого в убийстве копа

Кирилл Тлявов умер от пули в голову / Фейсбук Татьяны Тляововой

4 июня, во вторник, Голосеевский суд Киева принял решение о взятии под стражу на 60 дней без возможности внесения залога 42-летнего Владимира Петровца - второго подозреваемого копа в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Отметим, что в отношении первого подозреваемого – 31-летнего Ивана Приходько, была избрана аналогичная мера пресечения.

Добавим, что Петровец, как и Приходько, также отрицал свою вину и стрельбу в направлении ребенка.

Владимир Петровец отрицал свою вину / РБК-Украина взят под стражу на 60 дней

К слову, что до начала судебного заседания двум полицейским были изменены подозрения в связи со смертью мальчика. Теперь их подозревают по двум статьям: в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Добавим, что накануне вечером, 3 июня, когда стало известно о смерти ребенка в больнице, в Киеве возле здания МВД собрались активисты с требованием расследовать убийство в Переяслав-Хмельницком.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы виновных в смерти пятилетнего мальчика Кирилла из Переяслав-Хмельницкого, которого во дворе подстрелили пьяные полицейские, наказали по всей строгости закона.

Трагедия произошла 31 мая, в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова ранили в голову пьяные полицейские. 3 июня, ребенок, у которого был поврежден головной мозг, скончался в больнице, сообщили медики.