Полиция: стрелявшие в ребенка пьяные полицейские – родственники

42-летний Владимир Петровец и 30-летний Иван Приходько, которые выстрелили 5-летнему Кириллу Тлявову в голову, являются родственниками. Эту информацию Главреду подтвердили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Действительно, сестра одного из них является супругой второго. Они вместе жили. Пили и стреляли в тот день", - уточнили в полиции.

Напомним, 31 мая в Переяслове-Хмельницком Киевской области пьяные копы устроили стрельбу и попали в ребенка. Кирилл получил тяжелое ранение и вчера скончался в больнице.

Также, в полиции подтвердили, что Петровец – бывший милиционер, он не прошел аттестацию в 2015-ом, и через суд восстановился на работе.

"Это человека не должно было быть у нас в полиции. Многие, кто не прошел аттестацию, ушли в другие сферы, где выше зарплаты и нормированный рабочий день", - сказал нам один из коллег Петровца.

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Что касается второго полицейского, Ивана Приходько, то он в неприятности попадает не первый раз. И сейчас является потерпевшим в другом деле. В нерабочее время его подрезали на улице.

"Он сделал кому-то замечание, за что на него напали. Дело сейчас в суде, и Приходько проходит по нему потерпевшим. Мы это не афишировали, так как в тот момент он не был при исполнении", - сказал нам коллега полицейских.

Напомним, накануне вечером в Киеве возле здания МВД собрались активисты с требованием расследовать убийство полицейскими пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Люди принесли к зданию ведомства свечи, детские игрушки и мотивационные плакаты для руководства МВД.

4 июня суд принял решение об аресте на 60 дней без возможности залога для 31-летнего подозреваемого Ивана Приходько.