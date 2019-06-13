Экономист оценил предложенный у Зеленского способа закупки Украиной газа в РФ

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Новый способ приобретения газа из РФ через частные компании, озвученный представителем президента Украины Владимира Зеленского в Кабмине Андреем Герусом, никак не может быть использован.

Такое мнение в комментарии RT высказал глава Украинского аналитического центра и экономист Александр Охрименко.

"Теоретически это можно сделать, спорить не буду. Но будет монополизм, и Антимонопольный комитет сразу заблокирует эту компанию — вот в чем проблема. То есть он Герус предлагает идею, которую заведомо с точки зрения украинского законодательства реализовать нельзя", — объяснил эксперт.

Напомним, ранее представитель украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа − через частную компанию.