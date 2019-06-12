"Зеленский шутил о тарифах – а снизить их не обещал": у президента рассказали, что будет с коммуналкой и субсидиями

12 июня 2019, 15:21

Правительство рассматривает возможность возвращения субсидий ряду категорий граждан.

У президента рассказали, что будет с коммуналкой и субсидиями
У президента рассказали, что будет с коммуналкой и субсидиями / Униан

Глава Украины Владимир Зеленский снизить тарифы на ЖКХ не обещал, уточнил его представитель в Раде Андрей Герус в эфире программы Вот оно как.

"Зеленский нигде напрямую не обещал снижения тарифов, хотя понимает – и все мы понимаем, – что это является проблемой на сегодня. Если вы посмотрите, что именно говорил Зеленский… он говорил, что нам нужно увеличивать добычу газа, нужно инвестировать и, когда мы перестанем импортировать газ, а станем нетто-экспортером – а это возможно – тогда цена на газ у нас в стране упадет на 20-30%, а, может, и больше. И именно прямого обещания снизить тарифы не давалось, чтобы не выглядеть популистично", – заявил Герус.

Читайте также"Ненасытные монополисты": Гройсман пожурил Нафтогаз и обязал не повышать украинцам цены на газОн считает тот факт, что люди поддержали Зеленского, как раз и свидетельствует, что они готовы "голосовать за какую-то бОльшую идею, мечту, чем понижение тарифов". А решить проблему тарифов, по его мнению, можно, увеличив зарплаты и пенсии.

 "…если есть возможность, то нужно понижать, конечно. Если такая ситуация, что понижать нет возможности, то нужно сдерживать рост тарифов. Это также функция государства", – подчеркнул Герус.

Среди прочего, добавил он, правительство сейчас рассматривает возможность возвращения субсидий ряду категорий граждан, которые лишились выплат в последний год-два.

Эксперт заявил, что понижать тарифы важно и нужно в первую очередь для бизнеса в целом – коммунального, государственного, частного, того же метрополитена и т.д. – где расценки, по его словам, завышены в трое. Это в свою очередь удешевит себестоимость – и, в конечном итоге, цены – украинских товаров и услуг для населения.

При этом Герус допускает снижение тарифов на газ для населения с 1 июля 2019 – благодаря снижению цены на голубое топливо на мировых рынках.

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о "Роттердам+", что это несправедливо, что это коррупционная формула. Я тоже, кстати, так думаю. Но прямых обещаний он действительно не давал. Конечно, люди где-то даже в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", – повторил он.

Стоит отметить, что примерно треть населения Украины ждет снижения тарифов. Это одно из самых популярных требований к новому президенту.

Напомним, Нафтогаз решил снизить цены на газ для населения Украины с июля. Цены снизятся еще на 8% – до 5803 грн за тыс. куб. м. Однако стоит отметить, что это цена без учета НДС, транспортировки и распределения.

Нафтогаз уже менял цену в середине мая. Так, 14 мая НАК сообщил, что новая цена почти на 245 грн или 4% ниже той, что действовала в апреле. Она составит 5990 грн за тысячу кубов – без учета стоимости доставки и НДС.

Читайте такжеСколько украинцев довольны работой Зеленского-президента - опросВ то же время энергетический эксперт, сооснователь Института энергетический стратегий Юрий Корольчук рассказал Главреду, что цена на газ в мае во всех регионах будет разная – от 7737 грн до 8432 грн.

"И все благодаря "абонплате" за газ, которую Нафтогаз и Укртрансгаз установили на свою услугу по транспортировке газа – 157,19 грн. Ранее для каждого региона была своя ставка. А вот тарифы на распределение газа для облгазов не изменяются и действительно в течение последних трех лет является убыточным", – пояснил он.

Тем временем заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб уже объявил, что ранее планировавшееся в мае повышение цен на газ для населения на 15% произойдет осенью

"Осенью тарифы вырастут на 15%", – подчеркнул он.

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