"Купить, привезти и продать": Представитель Зеленского выдал в эфир новый способ закупки газа у РФ

12 июня 2019, 16:10

Андрей Герус высказался по наболевшей и актуальной теме.

Газ
Газ / Иллюстративное фото

Украинские коммерсанты могут частными путями закупать у РФ природный газ, после чего перепродавать его на Украине, если это будет экономически обоснованно.

Соответствующее мнение в эфире телеканала 112 Украина высказал представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус.

Именно таким образом он откомментировал итоги нового визита в РФ Юрия Бойко и Виктора Медведчука – в Санкт-Петербург на Международный экономический форум ради переговоров по скидке на "голубое топливо" с главой российской корпорации Газпрома Алексеем Миллером.

По данным Геруса, по состоянию на сегодня в Украине трудятся около порядка 800 трейдеров и несколько десятков из них "крайне активно ввозят газ".

"Газом могут торговать частные компании. Поэтому они могут организовать компанию, купить этот газ у "Газпрома", протранспортировать его на Украину и продать конечным потребителям. Им для этого не нужны ни власть, ни новый президент, ни старый президент. Им надо купить его, привезти на Украину и продать. И мы будем все аплодировать и говорить: "Спасибо, у вас самый дешевый газ", — подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина через международный суд в Гааге начала войну с Россией за газ в шельфовой части Черного моря. До этого глава правления госкомпании  Нафтогаз Украины Андрей Коболев пожаловался на нехватку у Киева денежных средств для закупки голубого топлива.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Газпром газ Владимир Зеленский Виктор Медведчук Юрий Бойко Алексей Миллер Андрей Герус
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

16:47
Пять тысяч долларов за билет на концерт группы Kiss: за что такие деньги?
16:43
Пошли на попятную: У Зеленского извинились и объяснили свои слова о его шутках по поводу коммуналки
16:34
Кабмин создал Госслужбу по этнополитике и свободе совести
16:25
На рейсы SkyUp наложен запрет – что теперь будет с туристами Фото
16:10
"Купить, привезти и продать": Представитель Зеленского выдал в эфир новый способ закупки газа у РФ
15:57
Главные новости 12 июня: Зеленский нашел пост для Абромавичуса и возможная месть Украины за возвращение России в ПАСЕ Видео
15:45
Сериал Матрешка продлили на второй сезон
15:36
Все клубы УПЛ поддержали Олимпик
15:33
"Имена знают все": Оля Полякова рассказала о домогательствах продюсеров
15:28
Трагедия на Дунае: украинского капитана отпустили под миллионный залог
15:28
Гитарист Ляпис Трубецкой Руслан Владыко впал в кому
15:26
Официально: Луиш Каштру возглавил Шахтер
15:21
"Зеленский шутил о тарифах – а снизить их не обещал": у президента рассказали, что будет с коммуналкой и субсидиями Видео
15:20
На Донбассе засекли новейшую военную технику России
15:01
"Когда Россию вернут в Большую восьмерку": Макрон повитал в облаках
14:56
Кубок Америки-2019: анонс турнира, представление участников, прогнозы букмекеров
14:44
Из списка Слуги народа исключили мажорку-тусовщицу
14:31
Стало известно, куда и на какой пост Зеленский назначил экс-министра Абромавичуса
14:29
Рианна без белья в шелках засветилась на приватной вечеринке
14:05
"Не привык ни причитать, ни разводить руками": Гройсман рассказал о назначении новых губернаторов
13:55
Бомба: Злата Огневич взбудоражила растяжкой в облегающем наряде
13:42
Преемница Меркель разоткровенничалась о нужде в сотрудничестве с Россией
13:30
Команда Порошенко должна почти 300 тысяч украинской певице Видео
13:15
Что будет со встречей Путина и Трампа в Осаке: Москва пожаловалась, что "не видит сигналов" от Вашингтона
13:13
У Зеленского рассказали, во сколько может обойтись перепись населения
12:56
Radiohead выложили 18 часов уникальных треков
12:38
Два члена партии Слуга народа отказались баллотироваться в Раду: названа причина
12:24
Губа не дура: Билык и Коляденко ищут название своей партии
12:20
Климкин рассказал, как Украина будет мстить за возвращение России в ПАСЕ
12:10
Эксперт назвал триумфатора выборов в Раду 2019
12:03
Пока жарче, чем в Мадриде и Алжире: синоптик рассказала, когда закончится это душное безобразие
11:58
Холодное сердце 2: вышел первый официальный трейлер Видео
11:49
Как Порошенко старается разжечь гражданский конфликт мнение
11:30
Доллар пока падает: почему эксперты ждут скорого подорожания
11:16
Южная Корея сразится за золото ЧМ-2019 с Украиной
11:06
Амнезия Алибасова: врачи озвучили перспективы восстановления после комы
10:55
"Замешан одесский имам": глава Молдовы Додон рассказал о подготовке покушения на него
10:50
Запад проигрывает Молдову Москве. Но шанс есть мнение
10:42
MARUV показала сочную попку на сэлфи в зеркале
10:35
Смертельно больной футболист отказался от эвтаназии
10:13
Анита Луценко посоветовала, как правильно худеть
10:01
Российских баскетболистов обворовали во время матча
09:57
Любовник Лободы сломал челюсть надоедливому поклоннику
09:48
"Меньше 3 тысяч": во львовском аэропорту мать задержали за продажу дочери в сексуальное рабство
09:46
Петр-раскольник: зачем Порошенко пытается расчленить страну мнение
09:20
Пожар в одесской психбольнице: количество жертв снова возросло
09:03
Чат с экс-заместителем главы Генштаба ВСУ Юрием Думанским
08:51
Погода в Украине: синоптики уточнили, где жара ударит сильнее всего
08:29
Что происходит в Казахстане и при чем тут Зеленский мнение
08:17
Саакашвили назвал расценки за место в списке украинских партий Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять