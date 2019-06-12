"Купить, привезти и продать": Представитель Зеленского выдал в эфир новый способ закупки газа у РФ

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Украинские коммерсанты могут частными путями закупать у РФ природный газ, после чего перепродавать его на Украине, если это будет экономически обоснованно.

Соответствующее мнение в эфире телеканала 112 Украина высказал представитель президента Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус.

Именно таким образом он откомментировал итоги нового визита в РФ Юрия Бойко и Виктора Медведчука – в Санкт-Петербург на Международный экономический форум ради переговоров по скидке на "голубое топливо" с главой российской корпорации Газпрома Алексеем Миллером.

По данным Геруса, по состоянию на сегодня в Украине трудятся около порядка 800 трейдеров и несколько десятков из них "крайне активно ввозят газ".

"Газом могут торговать частные компании. Поэтому они могут организовать компанию, купить этот газ у "Газпрома", протранспортировать его на Украину и продать конечным потребителям. Им для этого не нужны ни власть, ни новый президент, ни старый президент. Им надо купить его, привезти на Украину и продать. И мы будем все аплодировать и говорить: "Спасибо, у вас самый дешевый газ", — подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина через международный суд в Гааге начала войну с Россией за газ в шельфовой части Черного моря. До этого глава правления госкомпании Нафтогаз Украины Андрей Коболев пожаловался на нехватку у Киева денежных средств для закупки голубого топлива.