Украина в Гааге начала войну с Россией за газ в Черном море

Елена Зеркаль в Гааге / twitter.com/APUkraine

В Гаагском суде Украина потребовала разрешения на добычу газа в Черном море. Такое заявление в ходе слушаний в Нидерландах сделала представитель Киева Елена Зеркаль.

Она отметила, что с начала аннексии Крыма в 2014 году Россия добыла в Черном море более девяти миллиардов кубометров природного газа. При этом, подчеркнула Зеркаль, Москва лишает Киев доступа к нефти и газу в акватории.

"Наше правительство пытается обеспечить энергетическую самостоятельность, развивая внутреннюю добычу природного газа. Требуемый объем — от пяти до шести миллиардов кубометров в год — мог бы быть покрыт нашими ресурсами в Черном море", — заявила она.

Также Зеркаль прокомментировала заявление МИД РФ о том, что претензии Украины не подпадают под юрисдикцию суда и должны быть отклонены в полном объеме как несостоятельные. По ее словам, "российские возражения в отношении юрисдикции трибунала не подкреплены с правовой точки зрения".

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"Россия ущемляет суда всех стран, направляющихся в украинские порты или из них. Россия разворовывает наши энергоресурсы в пределах наших прав на морских просторах. Она не дает нам доступа к залежам нефти и газа на нашем же шельфе. Россия не пускает наших рыбаков в воды, в которых они всегда ловили рыбу. Эти нарушения составляют в своей совокупности сплошное пренебрежение международного морского права со стороны России", - отметила в своей речи Зеркаль.

Как сообщалось ранее, в Международном арбитраже 10-14 июня проходят слушания по морскому праву в рамках разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году.

Спор касается "прав прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе".

В мае Зеркаль анонсировала возврат Россией украинских моряков и выплаты компенсаций за захват в Керченском проливе.