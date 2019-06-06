Коболев пожаловался на нехватку у Украины средств для закупки газа

Нафтогаз жалуется на дефицит средств для закупки газа / фото: investgazeta.net

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев констатировал, что у Украины недостаточно средств для закупки газа.

"За тот газ, который мы поставили ранее, "газзбуты" и производители тепла задолжали 61,4 млрд грн. Это вдвое больше, чем нам нужно, чтобы качественно подготовиться к зиме. Еще один фактор дефицита - требование Кабмина оплатить 90% нашей прибыли в качестве дивидендов, причем до конца июня. Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать - дивиденды сейчас или защита от кризиса. Части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30% прибыли. Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ", - написал Коболев в Facebook.

Читайте такжеНафтогаз с июня увеличивает цену на газ для населения на 400 гривенПо его словам, Украина к данном моменту импортировала на 20% больше газа по сравнению с предыдущим годом. Он добавил, что, если продолжить в том же духе, то к началу отопительного сезон страна сможет выйти на 20 млрд кубометров. Однако этому плану может помешать нехватка средств на закупку топлива.

"Если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели, закупить газ в достаточных объемах будет невозможно", — написал Коболев.

Глава Нафтогаза констатировал, что ситуация требует вмешательства на наивысшем уровне.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об условиях продления договоренностей о транзите российского газа через Украину.