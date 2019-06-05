"Ненасытные монополисты": Гройсман пожурил Нафтогаз и обязал не повышать украинцам цены на газ

5 июня 2019, 13:09

По его расчетам, газ для населения в июне должен стоить около 8000 грн за куб.

Нафтогаз
Гройсман пожурил Нафтогаз и приказал не повышать цены на газ для населения / investgazeta.net

Кабмин обязал Нафтогаз не повышать цены на газ для населения – если не дорожает импортный газ.

"Нафтогаз утвердил цены на июнь, которые выше рыночных. Это же они планируют сделать на июль... Мы разработали еще один нормативный документ, который не даст возможности Нафтогазу злоупотреблять своим монопольным положением, а они монополисты, хотел еще одно слово добавить – ненасытные. Я подчеркиваю, что мы должны привести их в чувство", – заявил Гройсман перед принятием документа в ходе сегодняшнего заседания.

По его расчетам, газ для населения в июне должен стоить около 8000 грн за куб, а в июле – 7700 грн, так как "это коридор, который отвечает рыночной цене".

СМИ уже обнародовали соответствующий указ, в котором расписана формула, по которой вычисляется цена на газ для населения:

Напомним, Нафтогаз решил снизить цены на газ для населения Украины с июля. Цены снизятся еще на 8% – до 5803 грн за тыс. куб. м. Однако стоит отметить, что это цена без учета НДС, транспортировки и распределения.

Нафтогаз уже менял цену в середине мая. Так, 14 мая НАК сообщил, что новая цена почти на 245 грн или 4% ниже той, что действовала в апреле. Она составит 5990 грн за тысячу кубов – без учета стоимости доставки и НДС.

В то же время энергетический эксперт, сооснователь Института энергетический стратегий Юрий Корольчук рассказал Главреду, что цена на газ в мае во всех регионах будет разная – от 7737 грн до 8432 грн.

"И все благодаря "абонплате" за газ, которую Нафтогаз и Укртрансгаз установили на свою услугу по транспортировке газа – 157,19 грн. Ранее для каждого региона была своя ставка. А вот тарифы на распределение газа для облгазов не изменяются и действительно в течение последних трех лет является убыточным", – пояснил он.

Напомним, тарифы на газ с 1 мая 2019 для населения Украины уменьшились: новая цена утверждена на уровне 8247 грн за тысячу кубометров вместо 8550 грн ранее.

Премьер Владимир Гройсман и глава Нафтогаза Андрей Коболев согласовали цены на газ на май в середине апреля. Был разработан новый механизм определения регулируемой цены на газ.

Ранее НАК Нафтогаз Украины попросил Кабинет министров Украины снизить цену на газ для населения до рыночной с 1 мая 2019 года. 

Тем временем заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб уже объявил, что ранее планировавшееся в мае повышение цен на газ для населения на 15% произойдет осенью

"Осенью тарифы вырастут на 15%", – подчеркнул он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
газ Нафтогаз Кабмин цены на газ Владимир Гройсман
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:55
Медведев назвал условия продления транзита российского газа через Украину
14:53
Сериал Чернобыль вызвал небывалый интерес к зоне отчуждения: как выглядят "мертвые земли" Беларуси Фото Видео
14:52
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
14:47
Сколько украинцев довольны работой Зеленского-президента - опрос
14:39
Португалия - Швейцария: текстовая трансляция матча, все подробности
14:26
В сеть выложили полный сценарий сериала Чернобыль
14:21
Аваков рассказал о пяти подозреваемых в деле об убийстве копами ребенка
13:56
"Это бунт": Зеленский жестко распек проваливающих его законопроекты депутатов Рады Видео
13:47
Убийство копами ребенка под Киевом: Аваков ответил на требование уйти в отставку
13:33
Украину прополощут мощные ливни и накроют шквалы с градом – синоптик
13:20
Сериал Чернобыль спровоцировал туристический бум в Украине
13:09
"Ненасытные монополисты": Гройсман пожурил Нафтогаз и обязал не повышать украинцам цены на газ
13:00
Госпитализация Алибасова: появились диагноз и подробности его состояния
12:57
Чат с экспертом по вопросам энергетики Валентином Землянским
12:53
Партия Слуга народа почти в 5 раз обошла ближайшего конкурента: соцопрос показал, кто проходит в Раду
12:25
Настя Каменских топлес снялась в ванной
12:22
Убийство ребенка пьяными копами: жена одного из подозреваемых переложила вину в трагедии на родителей Кирилла
12:20
Банкира, которого обвинили в краже 100 млн грн, вышел на свободу актуально
11:55
Віктор Лещинський: Враховуючи стан інженерних систем столиці, киянам час запасатися гондолами
11:47
Неожиданный поворот: журналисты нашли темнокожего ликвидатора аварии на ЧАЭС
11:30
Украинцам сообщили, когда их ТВ станет полностью платным
11:07
"Теплый дядя и классный мужик": Зеленский рассказал, о чем хохмил с Юнкером Видео
10:36
Доллар в Украине пробил психологическое дно и нацелился на новые высоты
10:24
День журналиста – поздравления и открытки Фото
10:11
Ленинград выпустил клип про наркотики и религию: режиссером стал украинец из команды Потапа Видео
10:08
"Махровый шовинизм к русским": Лавров попытался найти в Украине оголтелую русофобию
09:52
В Минобразования решили окончательно отбить желание у детей читать мнение
09:43
600 миллионов долларов: Forbes назвал самую богатую певицу мира
09:41
"Эскалация вашей агрессии": Зеленский публично обратился к властям РФ
09:15
Главные новости 5 июня: Украина на переговорах в Минске, Конституционный суд и указ Зеленского о выборах в Раду
09:00
Дожди убили жару: где в Украине будет прохладнее всего
08:40
Называл террористами и тыкал "фак": Украинского эксперта навсегда выгнали с росТВ
08:28
Кто должен ответить за убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком мнение
08:03
Журналист пояснил, почему избрание Зеленского оскорбило Путина
07:35
Эксперт рассказал, где "возгорится пламя" войны между Россией и США
07:29
Медовый месяц, или Почему партия Зеленского победит на выборах мнение
07:15
Вознесение Господне: что нельзя делать в этот день, а что нужно
06:55
Как МВД подписало себе приговор мнение
06:33
"Какая голодная киса!": экс-солистка Serebro похвалилась и попой, и грудью на смелых фото
06:01
"Конец цивилизации": ученые рассказали о наихудшем сценарии из-за изменения климата
05:30
Космические цены: эксперт объяснил резкое подорожание популярных продуктов
04:55
Переговоры Зеленского и Трампа: астролог рассказала, смогут ли президенты найти общий язык
04:09
Регина Тодоренко рассекретила место свадьбы
03:48
Над Черным морем засекли дисковидный НЛО
03:10
Синоптик припугнула украинцев жарой пострашнее, чем в Испании с Португалией
03:03
Небесная аномалия: над Антарктидой появились облака в форме гробов
02:21
"Праздник для глаз": Анфиса Чехова похвасталась сочными формами в ярком бикини
01:31
Ожог пищевода: в Москве экстренно госпитализировали Бари Алибасова
01:15
YouTube запретил детям проводить прямые трансляции
00:39
Ивана Купала в июне 2019: откуда взялось два праздника в году
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять