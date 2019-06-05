"Ненасытные монополисты": Гройсман пожурил Нафтогаз и обязал не повышать украинцам цены на газ

Гройсман пожурил Нафтогаз и приказал не повышать цены на газ для населения / investgazeta.net

Кабмин обязал Нафтогаз не повышать цены на газ для населения – если не дорожает импортный газ.

"Нафтогаз утвердил цены на июнь, которые выше рыночных. Это же они планируют сделать на июль... Мы разработали еще один нормативный документ, который не даст возможности Нафтогазу злоупотреблять своим монопольным положением, а они монополисты, хотел еще одно слово добавить – ненасытные. Я подчеркиваю, что мы должны привести их в чувство", – заявил Гройсман перед принятием документа в ходе сегодняшнего заседания.

По его расчетам, газ для населения в июне должен стоить около 8000 грн за куб, а в июле – 7700 грн, так как "это коридор, который отвечает рыночной цене".

СМИ уже обнародовали соответствующий указ, в котором расписана формула, по которой вычисляется цена на газ для населения:

Напомним, Нафтогаз решил снизить цены на газ для населения Украины с июля. Цены снизятся еще на 8% – до 5803 грн за тыс. куб. м. Однако стоит отметить, что это цена без учета НДС, транспортировки и распределения.

Нафтогаз уже менял цену в середине мая. Так, 14 мая НАК сообщил, что новая цена почти на 245 грн или 4% ниже той, что действовала в апреле. Она составит 5990 грн за тысячу кубов – без учета стоимости доставки и НДС.

В то же время энергетический эксперт, сооснователь Института энергетический стратегий Юрий Корольчук рассказал Главреду, что цена на газ в мае во всех регионах будет разная – от 7737 грн до 8432 грн.

"И все благодаря "абонплате" за газ, которую Нафтогаз и Укртрансгаз установили на свою услугу по транспортировке газа – 157,19 грн. Ранее для каждого региона была своя ставка. А вот тарифы на распределение газа для облгазов не изменяются и действительно в течение последних трех лет является убыточным", – пояснил он.

Напомним, тарифы на газ с 1 мая 2019 для населения Украины уменьшились: новая цена утверждена на уровне 8247 грн за тысячу кубометров вместо 8550 грн ранее.

Премьер Владимир Гройсман и глава Нафтогаза Андрей Коболев согласовали цены на газ на май в середине апреля. Был разработан новый механизм определения регулируемой цены на газ.

Ранее НАК Нафтогаз Украины попросил Кабинет министров Украины снизить цену на газ для населения до рыночной с 1 мая 2019 года.

Тем временем заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб уже объявил, что ранее планировавшееся в мае повышение цен на газ для населения на 15% произойдет осенью.

"Осенью тарифы вырастут на 15%", – подчеркнул он.