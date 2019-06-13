В Украине обнародовали сроки встречи Зеленского и Трампа / Главред

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп встретятся уже в ближайшие месяцы.

Об этом заявил посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый, пишет Укринформ.

Встреча Зеленского и Трампа: дата

Конкретной даты пока нет, но прогнозируется, что это будет после 21 июля.

"Мы надеемся, что речь идет о (времени – ред.) сразу после выборов. У нас сейчас происходит избирательный процесс, и после выборов, надеюсь, не затягивая, в августе – это зависит от графика президента Украины, который очевидно имеет насыщенную программу – мы будем иметь такую важную встречу в Вашингтоне", – уточнил Чалый.

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Встреча Зеленского и Трампа: о чем будут говорить

По мнению дипломата, важна не столько дата, сколько содержание переговоров. О теме встречи уже можно судить по полученному от Трампа письму.

"Президент Украины получил приглашение президента США Дональда Трампа, которое имеет четкие сигналы. Мне очень нравится его содержание: о стратегическом партнерстве, о том, что президент США и Соединенные Штаты поддерживают Украину, и приглашение посетить Белый дом", – рассказал Чалый.

Ранее дипломат спрогнозировал "радужный" исход встречи Зеленский — Трамп. Президент США хочет завершить мировые конфликты, отметил эксперт.

Напомним, 1 июня стало известно, что Владимир Зеленский получил приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. СМИ писали, что встреча Трампа с Зеленским может состояться в августе-сентябре, правда, уже после встречи американского президента с Владимиром Путиным.