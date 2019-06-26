На Киевщине бойцовская собака едва не загрызла пенсионерку: женщина в больнице

Пес сорвался с цепи и накинулся на пенсионерку / kv.npu.gov.ua

В Василькове Киевской области пес бойцовской породы напал на пенсионерку и искалечил ее клыками.

Собака сорвалась с цепи, выпрыгнула со двора и напала на проходящую мимо 77-летнюю женщину, сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Киевской области.

Неравнодушные прохожие помогли женщине и вызвали скорую. Пострадавшую госпитализировали в больницу с закрытым переломом левого плеча и множественными кусаными ранами верхних и нижних конечностей.

Пса поместили под строгий надзор и ограничили в передвижении. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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