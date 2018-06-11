Псиная натура. На Киевщине собака отгрызла женщине руки: фото

В частном доме в городе Ирпень, что на Киевщине бойцовский пес породы "стаффордширский терьер" напал на женщину и искалечил ее клыками.

Такое сообщение опубликовал портал "ФАКТЫ", ссылаясь на пресс-секретаря Главка Нацполиции по региону Николая Жуковича.

"Стаффордширский терьер, гулявший во дворе, набросился на мать своего хозяина, которая вышла из дома. Окровавленная женщина пыталась спрятаться, но собака бросилась за ней", − говорится в тексте.

Отцепить бойцовского пса от пострадавшей и закрыть его в помещении удалось лишь совместными усилиями патрульных полицейских и соседей. По словам очевидцев, чтобы напугать собаку, правоохранителям пришлось стрелять в воздух.

"К сожалению, женщина получила очень серьезные повреждения − у нее травматическая ампутация кистей обеих рук. Пострадавшую срочно доставили в больницу. Собаке с помощью специального ружья ввели снотворное сотрудники службы защиты животных", − подытожил Жукович.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине псы растерзали пенсионерку.