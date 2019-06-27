У Зеленского рассказали, когда он назовет своего кандидата на место Луценко

Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский огласит кандидатуру на пост генерального прокурора сразу после того, как в отставку отправится действующий глава надзорного ведомства Юрий Луценко.

С таким заявлением выступил лидер президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков в интервью Украинскому радио.

По его словам, позиция Зеленского была четкой − генпрокурора нужно менять и Офис президента уже подавал соответствующие документы в Верховную Раду.

"Парламент мог бы сделать то, что он может сделать, - наконец отправить Юрия Витальевича в отставку и дать возможность новоизбранному украинскому президенту хотя бы подать ту кандидатуру, которую он будет считать нужной", − заявил он

Во вторник, 11 июня, президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Однако тот в ответ лишь побахвалился в ответ и рассказал, почему депутаты не дадут голоса за его отставку.