"Не дадут голоса": Луценко побахвалился в ответ на попытку своего увольнения от Зеленского

Юрий Луценко / УНИАН

Глава украинской Генпрокуратуры Юрий Луценко прокомментировал призыв президента страны Владимира Зеленского к депутатам Рады о своем увольнении.

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной рады", — заявил Луценко в комментарии порталу "theБабель".

Луценко также заявил о том, что депутаты Рады не дадут голоса за его отставку.

Напомним, ранее 11 июня, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Согласно тексту документа, он не соответствует занимаемой должности из-за отсутствия юридического образования и правоведческого стажа.