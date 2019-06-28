Во Львове на вокзале произошел масштабный пожар, фото

Жертв нет, пожар удалось локализовать.
Во Львове в районе железнодорожного вокзала произошел масштабный пожар.
Загорание произошло в ремонтном цеху на территории локомотивного депо, в 17.01 спасателям поступил звонок о пожаре, сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сгорела кровля, предварительно, на площади 1000 кв.м. К тушению привлечены 17 спецавтомобилей. Пожар удалось локализовать в 19:28, продолжается ликвидация.
"Угрозы для населения прилегающих зданий, железнодорожного вокзала нет", - сказано в сообщении.
Ранее в центре Львова прогремел взрыв, есть пострадавший.