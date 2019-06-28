Во Львове на вокзале произошел масштабный пожар, фото

Во Львове в районе железнодорожного вокзала произошел масштабный пожар.

Загорание произошло в ремонтном цеху на территории локомотивного депо, в 17.01 спасателям поступил звонок о пожаре, сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сгорела кровля, предварительно, на площади 1000 кв.м. К тушению привлечены 17 спецавтомобилей. Пожар удалось локализовать в 19:28, продолжается ликвидация.

"Угрозы для населения прилегающих зданий, железнодорожного вокзала нет", - сказано в сообщении.

Тушили пожар 17 спецавтомобилей / Facebook/MNSLVIV

Спасателям удалось локализовать пожар / Facebook/MNSLVIV

Ранее в центре Львова прогремел взрыв, есть пострадавший.