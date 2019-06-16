Во Львове под колесами автомобиля погибла известная спортсменка

Любовь Рассыхина погибла по пути к дочери / Фото: Facebook/Юрій Назаркевич

Во Львове 16 июня под колесами автомобиля погибла известная в прошлом гимнастка Любовь Рассыхина.

"Пришла печальная новость в семью известных спортивных фигур Львова Рассыхиных. Трагически погибла Любовь Рассыхина. Женщина шла на поезд, ехала к своей дочери. К сожалению, смерть наступила мгновенно. Мастеру спорта по гимнастике, судье международной категории Любовь Рассыхиной было 77 лет, и она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА", - сообщил о трагическом инциденте в Facebook спортивный журналист, руководитель пресс-службы ФК Карпаты Юрий Назаркевич.

О месте прощания со спортсменкой и дате похорон пока неизвестна, информация будет сообщена позже.

Как известно, Любовь Рассыхина - жена Бориса Рассыхина, футболиста ФК Карпаты, который выступал за команду еще в 1963 году, в первый год существования команды, в 70-е годы прошлого века работал в тренерском штабе Карпат, а в 1989 году был главным тренером возрожденного львовского клуба. Супруги прожили в браке почти 60 лет.

Напомним, Сергей Остроумов, который периодически выступал с Машиной Времени Макаревича, умер 16 июня на 55 году жизни.