На Донеччине горняки четырех шахт остановили производство

Горняки требуют поднять зарплату на 50% / http://orbita.dn.ua

В Донецкой области 1 июня горняки ГП Селидовуголь вышли на мирную акцию протеста и остановили производство.

Обьявили забастовку работники четырех шахт, входящих в объединение: Украина, 1-3 Новогродовская, Кураховская и Котляревская, сообщает ТК Орбита.

Шахтеры требовали погашения задолженности по заработной плате, повышение уровня оплаты труда, запуска оборудованной лавы на шахте 1-3 Новогродовская и недопущения отключения шахт от электроснабжения из-за долгов перед энергетиками.

Вышли на протест около 200 работников и членов их семей. Средняя зарплата за тяжелый труд горняков составляет 5-6 тысяч гривен, но и эти деньги задерживают уже 2-3 месяца.

"Первоначальное из требований – поднять должностные оклады работникам ГП Селидовуголь минимум на 40-50%. Нынешние зарплаты просто унизительны. В зимнее время большую их часть "съедают" коммунальные услуги. Мы также требуем запуска лавы на шахте 1-3 Новогродовская – это даст добычу и возможность повысить зарплату трудящимся. Сегодня самой благополучной – если можно так выразиться – является шахта Украина, дающая 300 тонн угля в сутки", - рассказал один из инициаторов митинга, администратор социальной группы Горняки Селидовуголь Олег Шейко.

Горняки обещают: пока не выполнят их требования, начиная с третьей смены 1 июля работать будут только участки жизнеобеспечения – энергоснабжения, вентиляции и водоотлива.

"Мы намерены оставаться здесь, возле админздания ГП Селидовуголь, до полного удовлетворения наших требований. В ближайшие часы установим палатку, в которой будут постоянно дежурить горняки. Свои требования оформим письменно и передадим их через депутата Верховной рады министру топлива и энергетики и Президенту", - отметил Шейко.

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