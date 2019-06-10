Львовские шахтеры страйкуют: перекрыли международную трассу

Задолженность по зарплатам работникам составляет более 280 миллионов гривен.
Шахтеры госпредприятия Львовуголь обьявили забастовку, и перекрыли трассу международного значения, ведущую к Польше -Львов-Рава-Русская из-за миллионных долгов по зарплате.
Сразу 6 шахт региона приостановили работу, горняки требуют вернуть им заработанные средства, - а это более 280 миллионов гривен, сообщил в Facebook глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Сейчас члены Независимого профсоюза горняков Украины отправились в администрации ГП Львовуголь. Обещанные министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом средства горняки еще не получили. На сегодня задолженность по заработной плате работникам ГП Львовуголь составляет более 280 млн грн", - сказано в сообщении.
Кроме того, шахтеры обеспокоены отсутствием рынка сбыта угля на энергетику.
"Почти 80 тысяч тонн угля сохраняется на аварийных складах шахт, 60 тысяч тонн в ПАО Центрэнерго и 20 тысяч тонн на обогатительной фабрике Львовская угольная компания", - передал Волынец.
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