Львовские шахтеры страйкуют: перекрыли международную трассу

Шахтеры ГП Львовуголь перекрыли международную трассу на Польшу / facebook.com/VolynetsMykhailo

Шахтеры госпредприятия Львовуголь обьявили забастовку, и перекрыли трассу международного значения, ведущую к Польше -Львов-Рава-Русская из-за миллионных долгов по зарплате.

Сразу 6 шахт региона приостановили работу, горняки требуют вернуть им заработанные средства, - а это более 280 миллионов гривен, сообщил в Facebook глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Сейчас члены Независимого профсоюза горняков Украины отправились в администрации ГП Львовуголь. Обещанные министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом средства горняки еще не получили. На сегодня задолженность по заработной плате работникам ГП Львовуголь составляет более 280 млн грн", - сказано в сообщении.

Кроме того, шахтеры обеспокоены отсутствием рынка сбыта угля на энергетику.

"Почти 80 тысяч тонн угля сохраняется на аварийных складах шахт, 60 тысяч тонн в ПАО Центрэнерго и 20 тысяч тонн на обогатительной фабрике Львовская угольная компания", - передал Волынец.

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