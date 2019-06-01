Что показало появление Зеленского перед шахтерами

Зеленский во Львовской области встретился с горняками родными погибших шахтеров / Главред

Когда Зеленский заявляет, что он и его партия Слуга Народа исповедуют идеологию либертарианства, я улыбаюсь.

Как должен был выступить перед шахтерами либертарианец?

Приблизительно так:

"До тех пор, пока шахты будут государственными, вы не будете иметь достойной ЗП, вам будут постоянно ее задерживать, вы будете гибнуть, потому что инвестиции не вкладываются в технику безопасности. Вы были, есть и будете рабами чиновников, и после вашей гибели ваша семья не получит надлежавшей страховки Государство в лице — чиновника- это самый ужасный собственник, который все разворует. Я, как президент, не в состоянии изменить ситуацию, - и никто не в состоянии- до тех пор, пока шахта является государственной. Чиновнику на все насрать. Он делает чиновничью карьеру, сегодня он здесь, завтра -там. Любому министру энергетики насрать на вашу шахту. Шахта для них интересна лишь тем что на ней можно что-то украсть. Так было и так будет. Изменить ситуацию можно только, если приватизировать шахту и передать ее в частные руки.

Читайте также"Будто Зеленский 20 лет у власти": словесная схватка президента и журналистки попала на видеоНо почему шахты не передаются в частные руки? Ответ: этому препятствует чиновничья угольная мафия и профсоюзы. С чиновников все понятно - они хотят продолжать разворовывать бюджет. А почему препятствуют профсоюзы?

Во-первых, профсоюзная верхушка прикормлена чиновниками. Во-вторых, профсоюзы знают, что на государственном предприятии можно устраивать забастовки и государство всегда покроет убытки. А на частном предприятии можно устроить забастовку и обанкротить предприятие, и тогда все шахтеры пойдут по миру. По этой причине профсоюзная мафия всегда препятствует приватизации шахт: им легче шантажировать бюрократов, чем бизнесменов. С бюрократами они всегда найдут общий язык, как вытащить деньги из бюджета. С предпринимателями - нет. Ваши враги - чиновники из Минэнергетики и профсоюзы. Поэтому я, как президент-либертарианец, буду настаивать на приватизации шахт! Но и вы также требуйте, если не хотите сгинуть под землей. И не просите у меня денег. У меня их нет. Деньги можно только заработать и заработать их может только предприниматель".

Зеленский занимается популизмом, как и все предыдущие президенты, заигрывает с толпой, но он не предлагает реформ. Популизм и заигрывание с плебсом - это всегда верный признак того, что президента интересует только личная власть, а не реформы. Реформатор готов идти наперекор инстинктам и стереотипам толпы, популист - следует за инстинктами толпы, разжигает их и становится вожаком толпы.

Кстати, частое заигрывание быстро надоедает толпе.