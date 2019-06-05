"Причем тут вы?": журналист Прямого в сюжете о квартире нагрубил жене погибшего шахтера

Ганапольский показался джентльменом, но лишь на долю секунды / Фото: скриншот из видео

Журналист телеканала Прямой Матвей Ганапольский во время съемки сюжета о покупке квартиры семье погибшего шахтера Михаила Павлика позволил себе весьма грубое поведение в адрес убитой горем жены.

Как видно на видео, опубликованном в YouTube, супруга погибшего горняка во время съемки не могла сдержать слез и находилась в сложном эмоциональном состоянии.

Ганапольский, который сидел рядом с заплаканной женщиной, внезапно попросил у ассистентов воды. Жена шахтера подумала, что таким образом сотрудник СМИ проявляет участие и стремится ее успокоить. Она сказала, что не хочет воды. В ответ журналист в грубой форме заявил, что воду просил не для нее, а для себя.

"Я хочу! При чем тут вы?", — заявил Ганапольский.

Напомним, в ходе визита во Львовскую область на шахту Лесная, где в ночь на 29 мая погибли двое горняков, президент и журналистка обменялись острыми репликами. После этот телеканал Прямой купил семье погибшего квартиру.

Ранее президент Зеленский созвал заседание СНБО для рассмотрения проблем в угольной промышленности.