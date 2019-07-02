Заперли девочек и пошли пить: вскрылись жуткие подробности гибели детей в пожаре на Одесчине

В доме сгорели четыре девочки / ГСЧС

Очевидцы пожара в селе Черное Окнянского района Одесской области, в котором погибли четыре маленькие девочки, рассказали жуткие подробности трагического утра.

По словам свидетелей, пожар разыгрался на рассвете в частном доме, передают Факты.

"Над крышей дома появился дымок, который становился все сильнее и сильнее. Начал стрелять шифер. Мы заподозрили что-то неладное, стали стучаться в дом. Никто не отвечал", - рассказали очевидцы.

Соседи увидели, что взрослых в доме не было, и решили, что мамы забрали детей с собой. Однако, на деле оказалось, что горе-матери заперли двух двухлетних, годовалую и 6-месячную девочек в доме одних, и ушли отмечать день рождения соседки.

Хозяйка дома, 19-летняя Катерина лишилась двух девочек - двухлетней и пятимесячной. А ее родственница, сестра бывшего мужа, 23-летняя Валентина потеряла двухлетнюю и годовалую малышек.

По словам односельчан, девушки любили выпить, после злосчастного пожара в крови одной из матерей было полтора промилле алкоголя.

"Выпивали они добре, мы пытались их как-то пристыдить, а они все обещали, что это уже последний раз и больше, дескать, ни грамма в рот не возьмут. А вот нынче-то и вовсе трагедия", - говорят жители села.

Спасатели быстро приехали на вызов, но было уже поздно - тела троих детей обнаружили в комнате, одну - на полу в коридоре.

"Огонь очень быстро распространялся по помещению: дети сами пробовали открыть входную дверь и запустили туда воздух. Пламя разгорелось с новой силой. Когда его потушили, в доме обнаружили тела четырех детей: трое — в комнате, одна — на полу в коридоре", - рассказал начальник местного подразделения ГСЧС Вадим Гончарук.

Эксперты выясняют причину пожара, предварительная версия – краткое замыкание в электросети.

Напомним, ранее в Одесской психбольнице вспыхнул пожар, в результате которого погибли шесть человек.