Появились новые подробности крушения учебно-боевого самолета на Харьковщине

Самолет Л-39 мог разбиться после срабатывания датчика "пожар", сообщили в ГБР / dbr.gov.ua

В Харьковской области учебно-боевой самолет Л-39 мог разбиться после того, как сработал датчик "пожар".

По предварительным данным, после срабатывания датчика самолет покинул пилот-курсант, сообщили в Государственном бюро расследований.

После крушения самолета следователи ведомства начали расследование по ст. 41 (нарушение правил полетов или подготовки к ним) Уголовного кодекса.

"По предварительной информации,… во время выполнения учебно-тренировочного полета курсантом Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба в самолете Л-39 сработал датчик "пожар", — сообщили в ГБР.

Также опубликованы новые фото с места крушения самолета Л-39

Ранее сообщалось, что самолет Л-39, за штурвалом которого находился курсант, разбился днем 2 июля в поле возле Староверовки Купянского района после возникновения нештатной ситуации. Пилот борта катапультировался и выжил.