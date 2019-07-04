Главные новости 4 июля: условия Путина для встречи с Зеленским и предупреждение Нафтогаза о проблемах с транзитом

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 4 июля.
Президент РФ Владимир Путин назвал условия для начала диалога между Украиной и Россией.
В НАК Нафтогаз Украины заявили о вероятных перебоях в транзите российского газа.
В Станично-Луганском районе возник масштабный пожар в заминированном лесу, есть пострадавшие.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 4 июля.
Путин поставил условия для начала диалога с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что для начала диалога между Украиной и Россией Владимиру Зеленскому необходимо выполнит свои предвыборные обещания.
Путин также предложил Зеленскому "установить прямые контакты с собственными соотечественниками на Донбассе, перестав называть их сепаратистами".
В Нафтогазе предупредили о перебоях с транзитом российского газа
Глава газового дивизиона НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов заявил о вероятных перебоях в транзите российского газа в первом квартале 2020 года.
Фаворов подчеркнул, что Россия может занять в этом вопросе "довольно жёсткую позицию", поэтому украинская сторона уже предупредила Европу о возможных сложностях с транзитом.
Под Станицей Луганской загорелся заминированный лес: есть пострадавшие
В Станично-Луганском районе на территории Песчаного лесничества возник масштабный пожар. По данным ГосЧС площадь возгорания – 20 гектаров.
Чтобы предотвратить распространение огня, территорию стали опахивать, но тракторист лесного хозяйства наткнулся на мину, получил контузию и ранение руки. Потушить возгорание специалисты не могут, так как лес заминирован.