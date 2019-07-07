Генерал рассказал, как и почему Путин займется провокациями в Украине

Российская армия / Reuters

Верхушка России во главе в Владимиром Путиным наверняка будет организовывать силами своих военных провокации на границах Украины.

Такое мнение в интервью порталу Апостроф высказал экс-глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж.

"По нашим разведывательным данным и данным наших партнеров, Россия в период выборов [досрочных выборов в Раду - Главред] не будет проводить какие-то наступательные операции. Провокации точно будут, нагнетание ситуации – тоже", - полагает он.

Читайте такжеНиколай Маломуж: Наибольшее фиаско российских спецслужб и Кремля – провал их планов относительно УкраиныМаломуж утверждает, что стягивание и передислокация российских войск вблизи украинских границ - "игра мыщцами" и психологическое давление.

"Стягивание войск – это стратегия относительно Украины на случай наших действий по освобождению территорий и возможной дестабилизации ситуации в нашей стране. Тогда возможна, фактически, прямая агрессия. Но на сегодняшний день РФ планирует никаких масштабных военных операций, тем более по захвату территорий", - заявил он.

По мнению Маломужа, на первом уровне активной военной агрессии РФ смогут противостоять бойцы ВСУ , а на втором - международные партнеры Украины.

"Причины разные. Во-первых, мы уже имеем достаточные ресурсы для того, чтобы противодействовать. А во-вторых, на международном уровне наши партнеры, в том числе из НАТО, при масштабных наступлениях будут немедленно реагировать, включая даже разблокировку своего условного нейтралитета в отношении агрессивных действий России", - подытожил он.

Напомним, ранее Николай Маломуж рассказал, почему действующие санкции Запада против России неэффективны. А также пустился в размышления по поводу того, что будет с РФ после Владимира Путина.



