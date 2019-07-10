"Усилить активность": Зеленский жестко отреагировал на наглый обстрел "кортежа" главы Донецкой ОГА

Зеленский поручил Хомчаку усилить активность подразделений ВСУ / president.gov.ua

10 июля, в среду, боевики обстреляли автомобиль Вооруженных сил в Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это попыткой сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате.

Отметим, новый глава Донецкой ОГА Павел Кириленко поехал двумя машинами (одна его, одна - сопровождение) осматривать территорию. По предварительной информации, в результате обстрела "кортежа" Кириленко - в машине сопровождения 1 погибший и 1 раненый.

"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате. Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решениям - неизменна", - заявил Зеленский, сообщает пресс-служба президента.

Читайте такжеНаглая атака боевиков на Донбассе: мишенью стали волонтерыЗеленский поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих.

Зеленский также выразил соболезнования семье воина, погибшего в автомобиле ВСУ, и пожелал скорейшего выздоровления раненому защитнику.

Напомним, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и ЕС из-за обстрела на Донбассе и призвал их должным образом отреагировать на обострение ситуации на Донбассе, в частности, на обстрел медиков.