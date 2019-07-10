По "кортежу" нового патрона Донецкой ОГА Кириленко открыли огонь: погиб военнослужащий

"Кортеж" Кириленко обстреляли боевики / Фото: скриншот из видео

10 июля, в среду, в районе южной окраины Гранитного ПТРК боевиков обстрелял грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.

"В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести", – говорится в сообщении штаба ООС.

Отмечается, что раненому военнослужащему была оказана медицинская помощь, он был эвакуирован в одно из медицинских учреждений.

В свою очередь, телеграм-канал The newsroom со ссылкой на источники сообщил, что сегодня на линии фронта боевики расстреляли машину назначенного 5 июля Владимиром Зеленским и его "международными эйчарами" главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

Читайте также"Нужно прекращать весь этот бардак": Зеленский обратился к США и ЕС из-за обстрела на Донбассе"Произошло это якобы после того, как Кириленко, без согласования с командованием ООС, поехал двумя машинами (одна его, одна - сопровождение) осматривать "пространства вселенной".По предварительной информации, в результате обстрела - в машине сопровождения 1 погибший и 1 раненый.

По информации от других источников, боевики попали с ПТРК не в личный конвой Кириленко, а в КрАЗ с военными ВСУ. Произошло это около Гранитного. Эти источники также подтверждают 1 погибшего, но говорят, что раненых 2. В машине Кириленко - все живы. Лично он - живой, но испуганный. Что и не удивительно. Продолжаем уточнять детали. В пресс-центре штаба ООС не подтвердили и не опровергли эту информацию", - сказано в сообщении телеграм-канала..

Напомним, ранее СМИ сообщили, что у нового главы Донецкой ОГА Кириленко брат воюет за боевиков.