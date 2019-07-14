Испугались угроз: обстрелянный 112 Украина принял решение о фильме Оливера Стоуна

Оливер Стоун не попадет в эфирную сетку 112 Украина / Instagram Оливер Стоун

Телеканал 112 Украина не будет показывать фильм американского режиссера Оливера Стоуна В борьбе за Украину, в котором снялись Виктор Медведчук и Оксана Марченко, а также их кум, президент РФ Владимир Путин.

Как сообщается на сайте канала, решение принял генеральный директор 112 Украина Егор Бенкендорф.

Менеджмент вещателя утверждает, что показ ленты был чреват санкциям и беспорядками в Киеве, поскольку на телеканал начали поступать угрозы. По словам Бенкендорфа, его подчиненным угрожали даже физической расправой.

"Безопасность сотрудников телеканала 112 Украина и сайта для нас превыше всего", — добавил генеральный директор.

Бенкендорф заявил, что уже собирались акции протеста, которые пытались помешать СМИ работать.

Напомним, под зданием СБУ представители Национального корпуса, общественной организации Вещественное доказательство и других праворадикальных и националистических сил провели акцию протеста против канала 112 Украина.

Как ранее сообщалось, российские СМИ начали цитировать интервью, которое Стоун записал с Путиным для Открывая Украину. Президент РФ рассказал, как Барак Обама облапошил его по поводу Украины в 2014-м, а также озвучил известный миф о грузинских снайперах на Майдане и попытался выгородить беглого президента Виктора Януковича.