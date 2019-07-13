"Воняет вражеской пропагандой": активисты под СБУ провели пикет против канала 112 Украина и Медведчука

Под СБУ активисты устроили пикет против канала 112 Украина и Медведчука / Фото: hromadske.ua

Под зданием СБУ представители Национального корпуса, общественной организации Вещественное доказательство и других праворадикальных и националистических сил провели акцию протеста против канала 112 Украина.

Протестующие пришли с файерами и плакатами с надписями "Канал 112 воняет вражеской пропагандой" и "Нахиба нам СБУ?". Экс-лидер одесского Правого сектора, активист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook назвал причину протестов.

"Причина протестов - очередная порция российской пропаганды от 112 канала в виде фильма Стоуна с Путиным и Медведчуком в главных ролях. Требование одно и очень простая - Медведчук должен сидеть. За государственную измену. За работу на оккупантов. За дружбу с террористами", - написал Стерненко.

Активисты возмутились тому, что канал, которым владеет соратник Виктора Медведчука, нардеп Тарас Козак, анонсировал телепоказ документального фильма "Открывая Украину" о якобы гражданском конфликте на Донбассе.

Спродюсировал фильм легендарный голливудский режиссер/сценарист (обладатель трех премий Оскар – за фильмы Полуночный экспресс, Взвод, Рожденный 4 июля) Оливер Стоун, а главные его героями фильма являются Медведчук и его кум − президент РФ Владимир Путин.

Акция должна была состояться у здания телеканала, но 13 июля здание расстреляли из гранатомета, и протест перенесли под СБУ.