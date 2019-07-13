Теракт в Киеве: телеканал 112 Украина расстреляли из гранатомета

13 июля, в субботу, по зданию, в котором находится телеканал 112, выстрелили из гранатомета.

По информации, граната влетела в стену. Жертв нет.

К слову, в полиции подтвердили случай с выстрелом по зданию телеканала.

"В Киеве полицейские разыскивают злоумышленника, который выстрелил в фасад здания телеканала из гранатомета. Событие квалифицировано как террористический акт. В столице введена специальная полицейская операция по задержанию стрелка", - сказано в сообщении полиции.

Добавим, что в 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтяревской в ​​Шевченковском районе города.

Читайте такжеМедведчук привез к Медведеву ходоков "восстанавливать диалог""Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянных тубус гранатомета, который направят на проведение экспертизы. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, канал 112 покажет скандальный фильм Оливера Стоуна "Открывая Украину" о якобы гражданском конфликте на Донбассе. Главными героями фильма являются Медведчук и его кум − президент РФ Владимир Путин.

Также ранее сообщалось, телеканал 112 Украина продали нардепу от Оппозиционного блока Тарасу Козаку.

Кроме того, сообщалось, в Нацсовете не смогли доказать причастность Медведчука к 112, NewsOne и Zik.