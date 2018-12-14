Телеканал 112 Украина продали: назван новый собственник

112 Украина

Швейцарская компания-владелец 100 процентов группы телеканалов 112 Украина Plirofories AG продала одноименный телеканал нардепу от Оппозиционного блока Тарасу Козаку.

Об этом говорится в заявлении собственника Plirofories AG Эдуарда Каца, обнародованном на сайте канала.

"Причинами своего решения Эдуард Кац назвал комплексные проблемы с обеспечением свободы слова, препятствование деятельности телеканала со стороны Верховной Рады и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также излишнюю политизацию информационного рынка, которая угрожает соблюдению журналистских стандартов в повседневной работе телеканала", - сказано в сообщении.

Читайте также"Легендарный таможенник и протеже кума Путина": что известно о новом владельце NewsOneО том что конечным бенефициаром всех входящих в группу 112 Украина шести телеканалов является Козак, следует из госреестра физических и юрлиц-предпринимателей.

"Обещаю обеспечить бесперебойную работу канала, несмотря на давление со стороны власти. И, конечно, гарантирую отсутствие любого вмешательства в редакционную политику", - приводятся слова Козака на сайте 112 Украина..

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Телеканал 112 Украина - информационно-аналитический телеканал, вещающий с ноября 2013 года. Генеральный продюсер - Артем Марчевский. Генеральный директор телеканала - Егор Бенкендорф. В состав группы 112 Украина входят шесть вещателей: ООО Ариадна ТВ, ООО Новый формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ и ООО Партнер ТВ.