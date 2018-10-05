"Легендарный таможенник и протеже кума Путина": что известно о новом владельце NewsOne

5 октября 2018, 15:23

Речь идет о депутате от Оппоблока.

NewsOne
У NewsOne сменился владелец / Фото: Instagram/NewsOne

После вчерашнего голосования Рады по санкциям против телеканала NewsOne – у СМИ оперативно сменился владелец.

Новым обладателем корпоративных прав телеканала экс-владелец канала, нардеп Евгений Мураев назвал Тараса Козака.

Вероятно, речь идет о депутате от Оппоблока, по совместительству – замглавы ОО Центр Правового Государства, которым руководит кум Владимира Путина и украинский бизсмен Виктор Медведчук. С лета он фактически единолично курирует партию "За життя".

В комментариях к посту пользователь Умаг Истринский в открытую интересуется у Мураева: "Евгений, это продажа канала Медведчуку?"

Другой пользователь, Енакентий Береговой, уточняет: "Этот тот легендарный таможенник при Кучме?" Дело в том, что в свое время Западной региональной таможней как раз управлял Тарас Козак – протеже Медведчука. Как пишет, к примеру, Полиграф, "звездный час Тараса Козака пришел на 2004 год, когда последнего назначили на должность главы Западной региональной таможни (самая коррумпированная таможня в Украине). Там наш герой развернулся на полную мощь, и уже в 2005 году заимел свой личный !!! самолет Як-42". По данным издания, ежемесячно Козак на своем посту получал "прибавку" к официальному жалованию в размере порядка 3,6 млн долларов – причем наличными.

Якобы именно из-за коррупции его и уволили личным указом тогдашнего президента Леонида Кучмы в 2004 году.

Ранее сообщалось, что управляющим NewsOne стал экс-заместитель главы АП Андрей Портнов. Комментируя решение нардепов, он накануне заявил, что "решение парламента по санкциям в отношении телеканалов – никчемное и примитивное. Ничего из этого не выйдет. Стоит за этим решением один человек – Порошенко".

Сегодня же, комментируя уже смену собственника, Портнов заявил, что инициировал расторжение договора об управлении каналом.

"На решение об изменении структуры собственности я повлиять не могу и не считаю корректным высказываться по поводу его целесообразности и возможных последствий", – написал Портнов у себя в Facebook.

По его словам, он не может продолжить управление каналом "по независимым от меня причинам в наиболее сложный для него момент".

"В то же время, как человек, который не бросает начатое, я не могу оставить журналистов в такую минуту, поэтому всё, что я успел пообещать публично, закончу", – добавил он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что СНБО рассмотрит вопрос введения санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne, как только получит постановление, в котором Верховная Рада рекомендовала внедрить ограничительные меры.

В то же время в британском парламенте осудили инициативы Рады в отношении "112 Украина" и NewsOne. С осуждением инициативы Верховной Рады выступил один из наиболее весомых проукраинских депутатов парламента.

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