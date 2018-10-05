Турчинов сказал, когда СНБО рассмотрит санкции против "112 Украина" и NewsOne

СНБО рассмотрит введение санкций против телеканалов, когда получит постановление Рады с рекомендацией это сделать, сообщил Александр Турчинов / ТСН

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов сообщил, что орган рассмотрит вопрос введения санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne, как только получит постановление, в котором Верховная Рада рекомендовала внедрить ограничительные меры.

Парламент, принимая документ, действовал в рамках своих полномочий, рассказал чиновник в Киеве на брифинге с главой польского Бюро нацбезопасности Павелом Солохом, пишет Укринформ.

По словам секретаря СНБО, санкции будут применены в отношении основателей каналов. "Как только постановление нам придет из парламента, не вижу проблем, чтобы оперативно рассмотреть этот вопрос", — отметил Турчинов.

Напомним, Верховная Рада 4 октября порекомендовала СНБО ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne, за соответствующее постановление проголосовали 229 нардепов.